martedì, Gennaio 6, 2026
cronaca

Investito e incastrato sotto un pick up: anziano liberato dai Vigili del fuoco. E’ grave

Il Faro
MANTOVA – Un uomo di 80 anni residente in città è stato investito mentre camminava da un pick up condotto da un 60enne anch’egli residente a Mantova questa mattina alle ore 8.30 in via Bolivia, nel quartiere Due Pini.  L’auto è passata con la ruota anteriore sinistra sull’anziano che é rimasto incastrato sotto il veicolo. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di sollevare l’auto e di liberare l’80enne che è stato ricoverato nel vicino ospedale “Carlo Poma” da un’ambulanza della Croce Verde.
Le condizioni dell’anziano sono andate peggiorando nel corso della giornata. Sul posto anche la Polizia Locale di Mantova per i rilievi di legge.

https://mantovauno.it/home-page/mantova-80enne-investito-da-un-pick-up-per-liberarlo-intervengono-i-vigili-del-fuoco/

