Napoli, incendio al Policlinico della Federico II: vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è sviluppato al Policlinico universitario Federico II di Napoli. Il rogo avrebbe avuto origine da due carrelli per la raccolta dei rifiuti e si è propagato nei cunicoli che collegano gli edifici del complesso ospedaliero, in particolare tra i padiglioni numerati dal 9 al 20. Secondo quanto trapela, le fiamme sarebbero partite da un cestello contenente materiale di scarto. A darne notizia è Il Mattino.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, anche se l’incendio è stato domato rapidamente grazie all’attivazione del sistema antincendio interno. I pompieri stanno comunque effettuando controlli approfonditi all’interno dei reparti per escludere ulteriori criticità. Stando alle prime informazioni, non si è reso necessario evacuare i pazienti ricoverati. Le fiamme sono state visibili in alcuni settori della struttura, mentre il fumo ha raggiunto gli edifici 5 e 9, dove hanno sede i reparti di chirurgia, nefrologia e ginecologia.

