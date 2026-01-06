 Picentini, ancora una notte di fuoco: vigili del fuoco al lavoro da ieri sera

Spread the love

È stato spento poco prima dell’una di ieri notte l’incendio che a Giffoni Valle Piana ha interessato l’azienda Sineko, ditta specializzata nel settore ambientale, in particolare nello smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti.

L’intervento dei vigili del fuoco ha preso il via alle 21. In brevissimo tempo sono giunte le squadre di Salerno e la locale di Giffoni oltre ad un’autobotte. Per i vigili del fuoco fuoco di Salerno è la terza notte di seguito di lavoro per altrettanti incendi che stanno interessando l’area dei picentini . Il primo, nel comune di Pontecagnano Faiano, a riguardato e distrutto un maxi centro commerciale di prodotti cinesi, il mercatone 99 situato in via Amerigo Vespucci. L’aria, dopo l’incendio, è stata posta sotto sequestro dei carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo.

Poi, nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, le fiamme hanno colpito il bar situato all’interno di una discoteca sulla litoranea di Pontecagnano Faiano. Il locale era chiuso per la stagione invernale e i proprietari hanno dichiarato che si è trattato di un cortocircuito . Poi, il terzo incendio ai danni di un’altra impresa importante del territorio . I vigili del fuoco anche questa mattina e nonostante la pioggia sono impegnati nello smassamento del materiale.

