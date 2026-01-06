martedì, Gennaio 6, 2026
Animalicronaca

VIDEO – Brindisi, cade in un pozzo di 6 metri: cane da caccia salvato dai vigili del fuoco

Il Faro
L’intervento per il salvataggio di un cane si è svolto questa mattina sulla litoranea salentina (SC96) in territorio di Brindisi. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è dovuta scendere in un pozzo profondo circa sei metri, contenente un metro e mezzo d’acqua, per recuperare l’animale che vi era precipitato.

L’allarme è stato dato dai proprietari del cane da caccia, che avevano perso le sue tracce già dalla serata di ieri. Ritornati sul luogo questa mattina e accortisi della disavventura del cane, i cacciatori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli uomini del Comando di Brindisi, specializzati in interventi complessi, hanno utilizzato le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per calarsi in sicurezza nell’ambiente ristretto e rischioso del pozzo.

Una volta raggiunto, il cane è stato recuperato e riportato in superficie. Dopo le prime cure, l’animale, sebbene visibilmente infreddolito per la lunga permanenza nell’acqua, è risultato in buone condizioni ed è stato subito riconsegnato ai suoi proprietari, che hanno ringraziato i soccorritori per il pronto intervento.

