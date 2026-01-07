6/1/26 – Giornata di interventi per i Vigili del Fuoco in Lombardia

mercoledì, Gennaio 7, 2026
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELELA LOMBARDIA

Giornata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco della Lombardia, intervenuti in diverse province per incendi che hanno interessato abitazioni e coperture di edifici, rendendo necessarie evacuazioni a scopo precauzionale.

Provincia di Lodi – Codogno (LO)
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi è intervenuto nel Comune di Codogno per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. Sul posto sono state impiegate due autoscale, tre autopompe serbatoio e tre autobotti pompa. A causa dell’evento, a titolo precauzionale, sono state evacuate sei famiglie.

Provincia di Pavia – Bosnasco (PV)
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia è intervenuto nel Comune di Bosnasco per un incendio che ha coinvolto un’abitazione. Le operazioni di soccorso sono state condotte con l’impiego di due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa e un’autoscala. L’intervento ha reso necessaria l’evacuazione di tre famiglie. Una persona è rimasta coinvolta ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Provincia di Brescia – Borno (BS)
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuto nel Comune di Borno per un incendio del tetto di un edificio. Sul posto hanno operato due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa, tre fuoristrada dotati di modulo antincendio e un’autoscala. A scopo precauzionale è stata evacuata una famiglia.

Gli interventi hanno consentito di circoscrivere le fiamme e di evitare il coinvolgimento di ulteriori persone o strutture. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei singoli eventi

