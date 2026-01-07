mercoledì, Gennaio 7, 2026
Ultimo:
cronaca

Assaltato portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa: colpi d’arma da fuoco, esplosivo e tre veicoli incendiati

Il Faro
Ancora un assalto a portavalori nel Foggiano. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 7 gennaio 2026, sulla Autostrada A14, all’altezza del km 595, nei pressi di Cerignola, direzione Sud verso Canosa di Puglia. 

A compiere l’assalto al blindato della ditta Battistolli è stato un gruppo composto da almeno dieci malviventi armati di kalashnikov, che dopo aver aperto il fuoco a scopo intimidatorio, ha raggiunto e aperto il furgone con l’esplosivo. 

Per guadagnare la fuga ed evitare l’intervento delle forze dell’ordine, i banditi hanno disseminato l’asfalto di chiodi a tre punte e incendiato tre veicoli. 

La polizia stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, sta procedendo alla quantificazione del bottino asportato. 

Il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa è stato chiuso in entrambe le direzioni. 

https://www.foggiatoday.it/cronaca/cerignola-assalto-portavalori-a-14-7-gennaio-2026.html
© FoggiaToday

