Boato in centro: auto esplode in un cortile, donna intrappolata in casa salvata dai vigili del fuoco

MONDRAGONE – Attimi di paura questa mattina presto nel centro di Mondragone, dove un violento boato ha svegliato numerosi cittadini. Un’auto, una Nissan, parcheggiata all’interno del cortile di un palazzo, ha improvvisamente preso fuoco per poi esplodere, generando grande apprensione tra i residenti della zona.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio si propagasse. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno inoltre tratto in salvo una donna residente al secondo piano dello stabile, rimasta intrappolata in casa a causa del rogo e del fumo sprigionatosi nell’edificio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno provveduto a delimitare la zona e ad avviare gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e della successiva esplosione.

