mercoledì, Gennaio 7, 2026
Vigili del fuoco

Capannone in fiamme ad Arzachena: intervengono i vigili del fuoco

Capannone in fiamme questa mattina ad Arzachena. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9.30 in via del Lavoro per il rogo all’interno della struttura. Le fiamme hanno interessato parte dello stabile, adibito a deposito di materiale di termoidraulica.

Il rapido intervento squadra ha evitato che l’incendio divampasse in tutta l’area. É stato inoltre necessario il supporto di un’autobotte giunta da Olbia.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/capannone-in-fiamme-ad-arzachena-intervengono-i-vigili-del-fuoco-tx14ez7q

