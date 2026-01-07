Consegna di “Mini autopompa” all’Ospedale Infantile Regina Margherita Torino

Spread the love

I Vigili del fuoco hanno consegnato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino una “autopompa pediatrica”, una vera e propria autopompa dei Vigili del fuoco in miniatura, un mezzo progettato appositamente per accompagnare i bambini nei vari spostamenti tra i reparti dell’ospedale. Un’idea pensata per i piccoli pazienti per cercare di alleviare il loro percorso di cura con un sorriso, facendo sentire loro sempre la vicinanza del Corpo.

Nell’occasione, i Vigili del fuoco hanno distribuito doni ai reparti di Oncoematologia, del Centro Trapianti, di Nefro-gastroenterologia, di Pediatria Specialistica Universitaria, di Pediatria, Chirurgia d’Urgenza e Isola di Margherita.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna di regali anche presso la Casa UGI, rinnovando un gesto concreto di vicinanza ai bambini e alle loro famiglie.

L’evento è stata promosso dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Torino assieme al comando dei Vigili del Fuoco di Torino e all’UNICEF.