Due morti e quattro feriti nel crollo parziale di un edificio a Rabat 

Rabat – Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite, con diversi gradi di gravità, in seguito al crollo parziale di un edificio costituito da un piano terra ad uso commerciale e due piani occupati da una sola famiglia, avvenuto lunedì nel quartiere Akkari di Rabat, secondo le autorità locali della Prefettura di Rabat.

Immediatamente informate dell’accaduto, le autorità locali e di sicurezza, insieme ai servizi di Protezione Civile, si sono precipitate sul posto per effettuare le operazioni di ricerca e soccorso e adottare tutte le misure necessarie, tra cui la messa in sicurezza del perimetro attorno all’edificio parzialmente crollato e delle strutture adiacenti

I feriti sono stati trasportati rapidamente in ospedale per sottoporsi agli accertamenti e ricevere le cure mediche necessarie.

