Francia, mega-incidente in autostrada: circa 100 mezzi coinvolti, 2 morti su pullman Flixbus
Un gravissimo incidente ha coinvolto un centinaio di veicoli martedì sull’autostrada A63 nel sud-ovest della Francia, vicino a Saint-Geours-de-Maremne, probabilmente causato dalle difficili condizioni meteorologiche e dalla pioggia mista a nevischio.
Nella collisione tra le auto sono morte due persone.
L’autobus, che viaggiava da Parigi a Madrid, “trasportava quarantatré passeggeri e due autisti al momento dell’incidente”, ha spiegato FlixBus in un comunicato.
Il mezzo ha frenato per evitare un incidente sulla strada prima di essere colpito da dietro da un pullman di un’altra compagnia, facendolo scontrare con il camion che stava cercando di evitare”.
Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state determinate, secondo FlixBus, che aggiunge che “questo tratto di strada non era incluso nelle restrizioni al traffico emanate dalle autorità francesi”.
Anche l’autista dell’autobus è morto – rimaste ferite dalle 50 alle 70 persone.
https://it.euronews.com/2026/01/06/francia-mega-incidente-in-autostrada-circa-100-mezzi-coinvolti-2-morti-su-pullman-flixbus#:~:text=Una%20collisione%20tra%20due%20pullman,Diverse%20decine%20di%20feriti