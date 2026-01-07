Spread the love

Incendio nella notte del 7 gennaio in un capannone industriale di una azienda tessile di Triuggio, in via Dante Alighieri, dove sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi. L’allarme è scattato attorno alle 3.30: sul posto dalla centrale operativa monzese sono state inviate le squadre che hanno fatto fronte alle fiamme che hanno intaccato materiali di vario genere stoccati su scaffalature all’interno dell’immobile.00:06/11:38

L’immediato intervento, in forze, ha consentito di circoscrivere l’incendio, che – informano i vigili del fuoco – ha interessato anche circa 30 metri quadrati di tetto. Non sono state segnalate persone coinvolte. Presente comunque personale paramedico inviato da AREU oltre che le forze dell’ordine al lavoro per determinare le cause del rogo.

https://www.ilcittadinomb.it/news/cronaca/incendio-nella-notte-in-una-azienda-tessile-di-triuggio-intaccato-anche-il-tetto-nessun-ferito/