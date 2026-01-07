Neve nel Forlivese-Cesenate. Oltre 60 interventi dei vigili del fuoco: famiglie bloccate, automobilisti in difficoltà e un incendio in un’abitazione

Spread the love

È stata una giornata intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, impegnati senza sosta per fronteggiare l’ondata di neve che dalla mattinata del 6 gennaio ha interessato gran parte del territorio. Alle ore 22 di ieri sera il bilancio parlava di 65 interventi già conclusi, con dieci squadre operative dislocate su tutta la provincia, mentre restavano circa 100 richieste di intervento ancora in coda.

La maggior parte delle chiamate ha riguardato alberi e rami caduti sotto il peso della neve, con conseguenti problemi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo. In località Monte Paolo, nel territorio di Dovadola, una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano è intervenuta per liberare una famiglia rimasta bloccata all’interno della propria abitazione dopo la caduta di una pianta che ne impediva l’uscita.

Nel corso della giornata non sono mancati episodi più gravi. A Santa Maria Nuova di Bertinoro i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato in un’abitazione a causa di una stufa. Due persone anziane sono state affidate alle cure del 118 per gli accertamenti sanitari, senza che si registrassero conseguenze gravi.

Numerosi anche gli interventi nella fascia appenninica, dove le squadre hanno prestato assistenza ad automobilisti in difficoltà a causa delle strade innevate e delle condizioni di scarsa aderenza del fondo stradale.

