VIDEO – 5 vigili del fuoco feriti in un incendio a New York

NEW YORK — Sei persone sono rimaste ferite, tra cui cinque vigili del fuoco, dopo che un rapido incendio ha devastato durante la notte una casa a due piani nel Queens, costringendo i residenti a lasciare le loro case e riversando detriti in strada, hanno riferito le autorità.

Secondo quanto riportato dalla NBC New York , il FDNY ha comunicato che alle 3:30 del mattino del 6 gennaio sono state inviate delle compagnie per intervenire in un incendio al primo piano di Madison Street, tra Seneca e Onderdonk Avenue, nel quartiere di Ridgewood.

Un pompiere è stato ricoverato in ospedale dopo che un condizionatore d’aria è caduto da una finestra, colpendolo sul posto. È stato trasportato in ospedale e si prevede che si riprenderà.

