VIDEO – Incendio Crevoladossola. Continuano le operazioni di spegnimento

Spread the love

A Crevoladossola è stata una notte di lavoro per vigili del fuoco e squadre antincendio. L’operato delle squadre da terra ha evitato che il fronte del fuoco potesse allargarsi verso aree popolate da baite.

Nelle prime ore della mattinata il rogo sembrava volersi spingere verso sud. Importante l’opera di contenimento effettuata dagli uomini sul campo : una quarantina di volontari dell’Aib dell’Ossola e i pompieri del Vco.

Da qualche ora sui cieli crevolesi è operativo pure un elicottero per le operazioni di spegnimento dall’alto e nel corso della mattinata è atteso anche l’arrivo di un Canadair. Una giovane donna di nazionalità francese è stata fermata nella serata di ieri da una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Baceno perché ritenuta responsabile del rogo.

E’ stata denunciata per incendio doloso. Martedì in serata, dopo gli accertamento di rito i militari hanno accompagnato la ragazza ( che risulta non avere una dimora fissa in Italia ) al Dea dell’ospedale San Biagio. A causa del suo stato emotivo è stata sottoposta a controllo medico

vcoazzurra TV