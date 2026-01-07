VIDEO – Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

INTERVENTI PER NEVICATE NELLE MARCHE – Sono oltre 100 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a causa delle precipitazioni nevose che stanno interessando il territorio marchigiano.

Le richieste di soccorso riguardano principalmente automobilisti in difficoltà e la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.

La maggior parte degli interventi è stata effettuata nella provincia di Pesaro Urbino.

Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati fino alle ore 18.00:

Pesaro Urbino: 44

Ancona: 20

Macerata: 28

Fermo: 8

Ascoli Piceno: 7

AGGIORNAMENTI

Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che sta interessando la regione. Dalle ore 18.00 di ieri sono stati effettuati ulteriori 140 interventi, sempre della stessa tipologia.

La provincia di Pesaro Urbino rimane quella con il maggior numero di interventi da espletare; dalle altre province marchigiane arriverà in mattinata personale in rinforzo per far fronte a tutte le richieste pervenute.

Di seguito il dettaglio degli interventi effettuati dalle ore 18.00 di ieri alle ore 6.00 di questa mattina:

Pesaro Urbino: 54

Ancona: 28

Macerata: 44

Fermo: 11

Ascoli Piceno: 5

Dalla Direzione Regionale Marche

——————–

OSIMO (AN) – SOCCORSO PERSONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nella frazione di Casenuove di Osimo per soccorrere alcune persone che hanno accusato malori riconducibili alla presenza di monossido di carbonio.

La squadra, insieme al personale del 118, ha prestato assistenza alle persone coinvolte ed effettuato i controlli strumentali, provvedendo alla messa in sicurezza del locale.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

Dal Comando di Ancona

———————-

URBINO (PU) – SOCCORSO A PERSONA – Poco dopo le ore 18, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Bruno Bozzi, a ridosso della Fortezza Albornoz, per soccorrere una persona scivolata in un dirupo di circa 20 metri.

La squadra di Urbino, con due squadre, ha provveduto al recupero della persona e successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Dal Comando di Pesaro Urbino