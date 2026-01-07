mercoledì, Gennaio 7, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vigili dele Fuoco in silenzio per un minuto alle scuole centrali anincendi – in memoria delle vittime di Crans Montana

VIGILI DEL FUOCO

Oggi, 7 gennaio, in tutte le scuole d’Italia si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo dei ragazzi morti nell’incendio di Crans Montana (Svizzera), avvenuto nella notte di Capodanno.
Come ogni struttura di formazione, anche presso le Scuole Centrali Antincendi, dove vengono formati i giovani allievi dei vigili del fuoco, hanno partecipato al cordoglio con un minuto di silenzio in memoria delle vittime coinvolte nel tragico evento che ha sconvolto la comunità svizzera e italiana.

