3.000 turisti evacuati mentre la Patagonia argentina combatte gli incendi boschivi

BUENOS AIRES – Le autorità argentine hanno evacuato circa 3.000 turisti da un distretto scarsamente popolato della Patagonia, devastato da incendi boschivi da giorni, hanno affermato i funzionari.

Da lunedì, migliaia di ettari di foresta sono stati divorati in una zona dell’Argentina che si sta ancora riprendendo, a un anno di distanza, dai peggiori incendi boschivi degli ultimi trent’anni.

Centinaia di vigili del fuoco, supportati da elicotteri e sei aerei lancia-acqua, stavano lavorando per contenere le fiamme alimentate dalle alte temperature, dai forti venti e dalla grave siccità.

Torres ha affermato che almeno uno degli incendi è stato causato da un incendio doloso e ha annunciato una ricompensa di 50 milioni di pesos (circa 33.000 dollari) per informazioni sui colpevoli.

Oltre a Chubut, gli incendi stanno divampando anche nelle province di Neuquen, Santa Cruz e Rio Negro, nonché nella provincia meridionale di Buenos Aires, secondo l’Agenzia federale per le emergenze.

Quasi 32.000 ettari, un’area grande il doppio di Bruxelles, sono andati in fiamme nella Patagonia argentina tra gennaio e febbraio dell’anno scorso, nel periodo di massimo splendore dell’estate nell’emisfero australe.

