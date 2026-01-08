giovedì, Gennaio 8, 2026
cronaca

Esce fuori strada e resta incastrato nell’auto, liberato dai Vigili del fuoco

Il Faro
CASTELMAURO. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso – una proveniente dal capoluogo e l’altra dalla sede distaccata di Termoli – sono intervenute lungo la SP 163, nel territorio di Castelmauro, per un incidente stradale. Un’auto è finita fuori dalla carreggiata, con ogni probabilità a causa del fondo stradale ghiacciato, ribaltandosi su un fianco. Il conducente, cosciente ma rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estricato dai Vigili del fuoco e affidato alle cure del personale del 118 presente sul posto. Le operazioni di soccorso, particolarmente delicate, hanno richiesto la messa in sicurezza e la stabilizzazione del veicolo per evitare ulteriori rischi sia per l’infortunato sia per i soccorritori.

https://termolionline.it/2026/01/cronaca/esce-fuori-strada-e-resta-incastrato-nellauto-liberato-dai-vigili-del-fuoco/

