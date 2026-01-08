Ex Ilva, intervento di Vigili del fuoco e forze dell’ordine: verifiche sull’agibilità delle case

Spread the love

FOLLONICA – Da ieri pomeriggio, 7 gennaio, in corso un intervento congiunto dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine nelle abitazioni situate nell’area ex Ilva. Secondo le prime informazioni, le operazioni riguarderebbero controlli sull’agibilità delle case, finalizzati a verificare le condizioni di sicurezza degli immobili.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che stanno effettuando sopralluoghi all’interno delle abitazioni, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale, impegnati nelle attività di supporto e di coordinamento.

Gli accertamenti serviranno a valutare eventuali interventi o provvedimenti da adottare. Sul posto anche il vicesindaco Danilo Baietti e l’assessore Sandro Marini.

