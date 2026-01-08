Fuga di gas a Roma, evacuata una palazzina in zona Nomentana: traffico in tilt

Spread the love

Paura nella mattinata di oggi a Roma per una fuga di gas segnalata in viale XXI Aprile, nel quadrante nord-est della Capitale, nei pressi dell’incrocio con via Nomentana. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Uno stabile è stato evacuato, ma non si registrano feriti o intossicati.

Secondo quanto comunicato dai pompieri, la perdita si è verificata sulla sede stradale. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione di una palazzina di due piani situata in largo Ettore De Ruggiero, a poca distanza dal punto interessato dalla fuga. I residenti dei vari appartamenti sono stati fatti allontanare temporaneamente mentre erano in corso le verifiche.

Sul posto è intervenuto anche il personale della società Italgas, incaricato degli accertamenti tecnici e strumentali necessari per individuare l’origine della perdita e procedere alle operazioni di ripristino. L’area è stata transennata per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

