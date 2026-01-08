Spread the love

I malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso della caserma usando un’auto, risultata rubata poche ore prima a Pavia. All’interno hanno prelevato motoseghe, divaricatori, cesoie e un kit completo per incidenti stradali, strumenti indispensabili per affrontare emergenze e salvare vite. Il bottino complessivo è stimato in decine di migliaia di euro, con un danno che non è solo economico, ma anche operativo per la comunità.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso solo alcune fasi dell’azione, in particolare i ladri con il volto coperto, mentre altri possibili mezzi e complici sono restati fuori dal campo visivo.

https://primapavia.it/cronaca/furto-alla-caserma-dei-vvf-di-mede-via-con-attrezzi-da-soccorso-del-valore-di-decine-di-migliaia-di-euro/