Gualdo Tadino, incendio nel cuore della notte: tre auto distrutte dalle fiamme

Spread the love

Auto in fiamme nel cuore della notte a Gualdo Tadino. L’allarme è scattato intorno alle 2 di questa notte in via Pennoni: dalla ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato in particolare una vettura che nel giro di pochi minuti è andata completamente distrutta; successivamente si sono propagate verso altre auto, danneggiandole gravemente. Danni, ma più lievi, a un quarto mezzo.

Un incendio che, nonostante il gelo e la neve, si è sviluppato molto rapidamente e soltanto grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco non ha coinvolto altre vetture e le abitazioni poco distanti dall’area di sosta interessata dall’incendio. Sul fatto indagano i carabinieri.

Al momento non si esclude il dolo. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare da eventuali impianti di videosorveglianza.