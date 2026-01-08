giovedì, Gennaio 8, 2026
Vigili del fuoco

Incendio nel milanese, fiamme divampano in una casa: pompieri al lavoro

Il Faro
n incendio è divampato all’interno di una casa all’angolo tra le vie Pirovano e Milano a Legnano (hinterland nord-ovest) nella mattinata di giovedì 8 gennaio. Le lingue di fuoco sono state domate e spente dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi. Non si registrano persone ferite o intossicate.

L’incendio

Tutto è successo poco prima delle 8, quando una densa nube di fumo si è alzata dal tetto dell’edificio. È subito scattata la chiamata al 112 e immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso e sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei pompieri.

Per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco parte della strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.

