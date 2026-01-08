giovedì, Gennaio 8, 2026
Vigili del fuoco

Incidente stradale in via Santuario, ad Alzate Brianza – coinvolte due autovetture.

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ALZATE BRIANZA – Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13.40, la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco di Como ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto in via Santuario, ad Alzate Brianza, che ha coinvolto due autovetture.

Sul posto è stata inviata la partenza dei Vigili del Fuoco volontari di Cantù, intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro.

Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118, che le ha classificate in codice giallo e affidate alle cure mediche.

In posto pattuglia Carabinieri, le cause dell’incidente sono in fase di accertamento

