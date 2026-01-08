giovedì, Gennaio 8, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incidente stradale sulla SP91. Intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla Strada Provinciale 89, arteria di collegamento tra i comuni di Maida e Curinga, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Peugeot Cabrio. A bordo della Fiat Panda si trovava la sola conducente che, rimasta ferita, è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Lievi contusioni, invece, per il giovane conducente della Peugeot.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero dei mezzi incidentati.

