Incidente stradale sulla SP91. Intervento dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla Strada Provinciale 89, arteria di collegamento tra i comuni di Maida e Curinga, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Peugeot Cabrio. A bordo della Fiat Panda si trovava la sola conducente che, rimasta ferita, è stata affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Lievi contusioni, invece, per il giovane conducente della Peugeot.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il soccorso stradale per il recupero dei mezzi incidentati.