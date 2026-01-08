giovedì, Gennaio 8, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Maltempo Emilia Romagna e Marche, con nevicate e pioggia mista a neve.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Proseguite nella giornata di ieri le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato Emilia Romagna e Marche, con nevicate e pioggia mista a neve.
In Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, sono stati effettuati circa 600 interventi, principalmente per alberi caduti, viabilità compromessa e situazioni di rischio.
Nelle Marche, le intense nevicate hanno reso necessari circa 350 interventi, soprattutto per la rimozione di alberi e il recupero di veicoli bloccati dalla neve. Permangono alcune criticità in provincia di Pesaro Urbino.
Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l’impiego di mezzi operativi dai Comandi di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, oltre a 19 unità in raddoppio turno del Comando interessato. Le attività di monitoraggio e assistenza alla popolazione proseguono.

Potrebbe anche interessarti

Giornata della memoria

Il Faro

Aeronautica Militare, sei vigili del fuoco diventano piloti di elicottero

Il Faro

“La Bandiera Racconta”

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *