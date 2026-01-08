Palazzo sprofonda a Bagnoli, la denuncia: “Residenti lasciati per giorni senza assistenza”

Spread the love

Quattro famiglie sgomberate, una signora disabile impossibilitata a rientrare in casa, area interdetta e rischio di crollo anche su pubblica via. È questa la situazione che si vive da giorni al civico 33 in via Silio Italico a Bagnoli, dove un edificio è stato evacuato dai Vigili del Fuoco a seguito di un grave cedimento causato da una perdita della rete idrica.

Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco e una verifica da parte di ABC, che ha accertato la presenza di una perdita e disposto la chiusura della linea idrica, non sarebbe stata garantita alcuna forma di assistenza agli occupanti.

I residenti, infatti, denunciano di essere stati lasciati soli per diversi giorni, senza accoglienza, supporto logistico o intervento dei servizi sociali. I condomini si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli. Proprio in mattinata è arrivata una ditta dell’Abc per gli interventi necessari.