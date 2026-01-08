VIDEO – Scoppiano incendi boschivi a Victoria mentre il BoM avverte delle condizioni catastrofiche che potrebbero verificarsi

Spread the love

Giovedì la Hume Highway di Victoria è rimasta chiusa e i treni regionali sono stati cancellati mentre i vigili del fuoco di almeno due stati combattevano gli incendi boschivi durante la peggiore ondata di calore che ha colpito l’Australia dal 2019-20.

Mentre Melbourne si preparava ad affrontare le previsioni di temperature di 41°C per venerdì, il premier ad interim, Ben Carroll, ha descritto Victoria come “una delle aree più soggette a incendi boschivi al mondo”.

Tra le temperature più alte registrate giovedì pomeriggio in Australia figurano 48,2 °C all’aeroporto di Wudinna nella penisola di Eyre in Sudafrica, 45,9 °C a Walpeup nel Victoria, 45,6 °C a Paraburdoo, Washington, e 45,9 °C a Hay nel Nuovo Galles del Sud.

Stando a quanto riportato dal BoM, giovedì mattina gli abitanti di Adelaide si sono svegliati con 31°C, con temperature che hanno raggiunto i 43°C nel pomeriggio, dopo che mercoledì la città aveva raggiunto la temperatura torrida di 43°C.

A partire da venerdì sono previste temperature estreme a Canberra e nel Nuovo Galles del Sud. Giovedì, nel centro di Sydney si sono toccati i 33,2 °C, ma a Badgerys Creek, nella zona occidentale della città, le temperature sono salite fino a 42,2 °C. A Canberra si sono toccati i 39 °C e nel centro di Melbourne i 30,9 °C.

“Il caldo si sta intensificando in tutta l’Australia meridionale”, ha affermato Scully.

A partire da venerdì sono previste temperature estreme a Canberra e nel Nuovo Galles del Sud.

Giovedì, nel centro di Sydney si sono toccati i 33,2 °C, ma a Badgerys Creek, nella zona occidentale della città, le temperature sono salite fino a 42,2 °C. A Canberra si sono toccati i 39 °C e nel centro di Melbourne i 30,9 °C.

