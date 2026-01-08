giovedì, Gennaio 8, 2026
Sharm El Sheikh, oltre 500 italiani bloccati: Borrelli chiede voli straordinari per Napoli

Sono oltre 500 gli italiani bloccati all’aereoporto di Sharm El Sheikh dopo la cancellazione di diversi voli di rientro verso l’Italia.

Tra i passeggeri coinvolti anche molti napoletani, rimasti senza collegamenti diretti e senza informazioni certe sui tempi di rientro. I disagi sarebbero stati causati da un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia, che ha portato alla sospensione precauzionale di vari voli.

Alcuni collegamenti straordinari sono stati attivati verso Milano, ma Napoli resta al momento esclusa.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che chiede l’intervento immediato dello Stato e l’attivazione di voli straordinari anche per Napoli, denunciando «cittadini italiani abbandonati all’estero».

