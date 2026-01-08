giovedì, Gennaio 8, 2026
Vigili del fuoco

Ventimiglia, fiamme sulle alture della Mortola: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento nel pomeriggio di oggi dei Vigili del Fuoco in località Mortola, frazione di Ventimiglia, per lo spegnimento di un vasto incendio boschivo, le cui cause sono attualmente in fase di accertamento.

Le fiamme, particolarmente alte e alimentate dalla vegetazione secca, hanno generato una densa colonna di fumo, ben visibile da numerosi punti della città e dell’area costiera.

Sul posto stanno operando le squadre dei soccorsi, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Al momento non si segnalano feriti né evacuazioni, ma l’evoluzione resta sotto stretta osservazione.

