VIDEO – Grosso incendio nella notte – in fiamme una palazzina sul Garda: massiccio intervento dei vigili del fuoco

BRESCIA. Momenti di paura ieri a Salò, nel Bresciano, per un grosso incendio che ha coinvolto una palazzina in via Garibaldi – nel centro storico del comune che si affaccia sul lago di Garda.

Le esatte cause del rogo devono ancora essere accertate: dalle prime informazioni pare però che l’incendio si sia sviluppato all’interno della palazzina, arrivando a interessare il tetto.

Nessuna persona, fortunatamente, sarebbe rimasta ferita o intossicata. Ingenti invece i danni registrati dalla struttura.

Dopo la chiamata d’emergenza, sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, con l’impiego di due autoscale, un’autobotte e il carro aria.

