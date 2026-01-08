VIDEO – Mumbai: i servizi della Central Railway sono stati colpiti da un enorme incendio scoppiato in un treno della spazzatura a Kurla

Spread the love

Giovedì sera, la circolazione ferroviaria sulla linea principale della Central Railway è stata compromessa dall’incendio di una carrozza di un treno carico di detriti e rifiuti. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Kurla, dove questo speciale rastrello per detriti era parcheggiato nel binario morto.

A seguito dell’incendio, i treni locali a bassa velocità diretti al Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) sono stati sospesi. Per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di spegnimento degli incendi, la fornitura di energia elettrica aerea (OHE) tra Sion e Vidyavihar è stata interrotta.

Un portavoce delle Ferrovie Centrali ha dichiarato che sono in corso le operazioni per spegnere l’incendio. “A Kurla, nel binario morto dell’EMU, un rastrello speciale per fanghi ha preso fuoco intorno alle 20:30. Sono in corso le operazioni antincendio . Il traffico sulla linea locale lenta UP è stato temporaneamente sospeso e l’OHE tra Sion e Vidyavihar è stato disattivato”, ha affermato il portavoce.

L’interruzione ha causato notevoli ritardi per i pendolari suburbani nelle ore di punta. Le autorità ferroviarie hanno consigliato ai passeggeri di pazientare mentre le squadre lavoravano per ripristinare la normale operatività il prima possibile.