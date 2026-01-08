giovedì, Gennaio 8, 2026
Ultimo:
cronaca

Violento scontro in galleria: Alessio muore intrappolato nella sua auto

Il Faro
Spread the love

Un violento scontro in galleria, due auto che nell’impatto si accartocciano, un uomo muore sul colpo e due persone restano ferite. È quanto accaduto nella serata del 7 gennaio lungo la strada Statale 389 nel territorio di Mamoiada (Nuoro) all’interno della galleria Teulargiu. La vittima è Alessio Succu, 47 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto poco prima delle 21. Succu era alla guida di una Fiat Panda finita contro una Ford Fiesta. Le ragioni dello schianto e l’esatta dinamica sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del liberarlo. Una volta affidato al 118 però è stato possibile solo accertare il decesso. A bordo dell’altra auto viaggiavano due persone, che sono state trasportate in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni.

https://www.today.it/cronaca/alessio-succu-morto-incidente-galleria-nuoro.html
© Today

Potrebbe anche interessarti

Tragico incidente a Domodossola: una donna di 83 anni muore investita da un camion

Il Faro

Operaio di 27 anni muore schiacciato da un tronco

Il Faro

Brucia un deposito di gomme ad Avigliana, due le ipotesi per l’incendio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *