Violento scontro in galleria: Alessio muore intrappolato nella sua auto

Un violento scontro in galleria, due auto che nell’impatto si accartocciano, un uomo muore sul colpo e due persone restano ferite. È quanto accaduto nella serata del 7 gennaio lungo la strada Statale 389 nel territorio di Mamoiada (Nuoro) all’interno della galleria Teulargiu. La vittima è Alessio Succu, 47 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto poco prima delle 21. Succu era alla guida di una Fiat Panda finita contro una Ford Fiesta. Le ragioni dello schianto e l’esatta dinamica sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del liberarlo. Una volta affidato al 118 però è stato possibile solo accertare il decesso. A bordo dell’altra auto viaggiavano due persone, che sono state trasportate in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni.