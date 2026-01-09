Battipaglia, incendio in un’abitazione in centro

Spread the love

Un incendio si è verificato a Battipaglia. Le fiamme hanno avviluppato un appartamento al pian terreno in via Gorizia, una traversa di via Roma. Sono state subito allertate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sul posto dopo pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno spento il rogo limitando i danni ed evitando che le fiamme si propagassero al piano superiore e agli altri appartamenti.

Paura per le persone che risiedono nella palazzina dove si è verificato il rogo che si sono precipitate per strada.

