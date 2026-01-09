Civetta a Tavola
MARIA TERESA SANGIORGI
INGREDIENTI:
fagioli Borlotti o Lamon
1 spicchio d’aglio – 1/2 cipolla – 1 scalogno – 1 carota – 2 gambi di
sedano – 1 ciufetto di prezzemolo – 3 o 4 foglie di salvia – 1 rametto
di rosmarino (solo gli aghi) – peperoncino piccante a piacere – 1/2
cucchiaino da caffé di curry – 1/2 cucchiaino da caffé di zenzero – 1
cucchiaino di zucchero di canna – 1/2 cucchiaino di SUK – 2 cucchiai
d’olio – 1 bel bicchiere di vino rosso – acqua minerale naturale q.b.
–
VERSO LA FINE DELLA COTTURA aggiungere salsa di pomodoro e del dado saporito
FRULLATE tutti gli ingredienti con l’acqua ed il vino e FATE CUOCERE LENTAMENTE i fagioli, ammollati per una notte, con il
composto liquido.
Aggiungere A PIACERE un tocco di pancetta (o cotiche di maiale).
Per la pasta la scelta è a proprio gusto (maltagliati, spaghetti spezzati, occhi di lupo…).
A cottura ultimata si consiglia un filo d’olio a crudo. BUON APPETITO !