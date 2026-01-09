Civetta a Tavola

Spread the love

MARIA TERESA SANGIORGI

INGREDIENTI:

fagioli Borlotti o Lamon

1 spicchio d’aglio – 1/2 cipolla – 1 scalogno – 1 carota – 2 gambi di

sedano – 1 ciufetto di prezzemolo – 3 o 4 foglie di salvia – 1 rametto

di rosmarino (solo gli aghi) – peperoncino piccante a piacere – 1/2

cucchiaino da caffé di curry – 1/2 cucchiaino da caffé di zenzero – 1

cucchiaino di zucchero di canna – 1/2 cucchiaino di SUK – 2 cucchiai

d’olio – 1 bel bicchiere di vino rosso – acqua minerale naturale q.b.

–

VERSO LA FINE DELLA COTTURA aggiungere salsa di pomodoro e del dado saporito

FRULLATE tutti gli ingredienti con l’acqua ed il vino e FATE CUOCERE LENTAMENTE i fagioli, ammollati per una notte, con il

composto liquido.

Aggiungere A PIACERE un tocco di pancetta (o cotiche di maiale).

Per la pasta la scelta è a proprio gusto (maltagliati, spaghetti spezzati, occhi di lupo…).

A cottura ultimata si consiglia un filo d’olio a crudo. BUON APPETITO !