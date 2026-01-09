Dramma ad Albstadt: esplosione in casa uccide la famiglia Liparoto del trapanese, padre, madre e bimbo di 6 anni

Spread the love

Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e il loro figlio di sei anni, Bryan, sono rimasti vittime del crollo della loro abitazione ad Albstadt, nel Baden-Württemberg, in Germania.

L’esplosione, avvenuta intorno alle cinque del mattino di giovedì 8 gennaio, sarebbe stata causata da una presunta fuga di gas. Francesco, originario di Castellammare del Golfo – provincia di Trapani -, viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito una vita con la moglie Nancy.

Le immagini da Albstadt mostrano una casa completamente distrutta. Il comandante dei vigili del fuoco, Thomas Daus, ha raccontato la drammatica operazione di soccorso: “Eravamo più di 210 soccorritori, di cui 70 vigili del fuoco, e abbiamo demolito l’edificio a mano per non rischiare vite ancora presenti. Purtroppo, abbiamo perso la corsa contro il tempo”. L’esplosione ha anche danneggiato sette abitazioni vicine, costringendo alcune famiglie a rimanere lontane dalle proprie case.

