Incendio nell’ex Istituto Professionale di viale dei Garofani

Prontamente sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco – Questa sera, venerdì 9 gennaio, un principio di incendio stava per svilupparsi all’interno dello stabile che ospitava anni fa l’Istituto Professionale di Viale dei Garofani.

Lo stabile, abbandonato da anni ed oggetto di contenzioso tra enti, è sovente meta di vandali e non paiono esservi dubbi sulla possibile origine dolosa del rogo.

Fortunatamente sul posto sono subito giunti gli agenti di Polizia Locale coordinati dalla vicecomandante Marina Santeramo, che hanno circoscritto l’area ed allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Molfetta, il cui intervento si è rivelato decisivo per arginare e poi spegnere l’incendio sul nascere. Tanto fumo, qualche attimo di apprensione tra passanti e residenti della zona, ma intervento pienamente riuscito.

