VIDEO – Camion precipita dal cavalcavia dopo lo scontro: 59enne cremonese gravissimo

L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Padana Inferiore, coinvolgendo un’auto e un mezzo pesante carico di mangime. Attivati subito i soccorsi, traffico interrotto e deviazioni obbligate

Gravissimo incidente alle 13.30 sulla Padana Inferiore. Lo scontro, tra una Ford e un tir che trasportava mangime, è avvenuto sul cavalcavia ferroviario all’altezza del cimitero. La motrice del camion è precipitata dal cavalcavia. Il bilancio è di un ferito in condizioni molto gravi: in corso le prime cure sul posto. Si tratta di un 59enne di Cremona, ricoverato a Parma.

A Castelvetro sono arrivati i Vigili del fuoco di Cremona, i carabinieri di Monticelli, Pubblica assistenza di Monticelli, 118 di Piacenza ed elisoccorso da Parma. La Padana Inferiore è attualmente chiusa con deviazioni in centro paese. La circolazione da Cremona in direzione Piacenza è ancora in tilt a causa del cavalcavia chiuso.

