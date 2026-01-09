VIDEO – Due persone sono morte e altre 35 risultano disperse in seguito al crollo di una discarica nelle Filippine.

Spread the love

Secondo alcune segnalazioni, sarebbero rimasti intrappolati in una valanga di rifiuti e detriti provenienti da un impianto di gestione dei rifiuti riversatosi nel villaggio di Binaliw.

Ciò ha spinto il governo di Cebu City a schierare squadre di soccorso, ambulanze e mezzi pesanti, mentre le autorità valutavano i possibili danni alle case vicine.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche dodici persone. Secondo i media locali, gli sforzi delle squadre di ricerca sono stati ostacolati dalle condizioni pericolose.

Il consigliere Joel Garganera, presidente della commissione ambiente del consiglio comunale, ha affermato che il crollo è avvenuto dopo le 16:00 (le 8:00 ora del Regno Unito) di giovedì.

Ha affermato: “Le capriate in acciaio sono enormi, i rifiuti sono morbidi e c’è un rischio costante di movimento. “C’è anche una seria preoccupazione per l’aria tossica, che potrebbe mettere in pericolo chiunque rimanga intrappolato per troppo tempo.”

Un dipendente della discarica, Joey Boy Gealon, ha raccontato di aver sentito urla e forti rumori di schianti, raccontando al Cebu Daily News che il crollo è avvenuto senza preavviso.