Caduta di sei metri su una nave a Porto Marghera: lavoratore salvato dai vigili del fuoco

Ieri mattina, alle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Commercio, a Porto Marghera, per soccorrere un lavoratore rimasto ferito dopo una caduta di circa sei metri all’interno di una nave mercantile attraccata in banchina.

Una squadra del Comando di Venezia, con il supporto dell’autoscala, ha effettuato il recupero dell’infortunato in condizioni di sicurezza. Il personale sanitario del Suem 118 ha stabilizzato il ferito, poi trasferito sul ponte dell’unità e successivamente evacuato dalla nave tramite scala aerea. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche la Capitaneria di Porto e il personale dello SPISAL, per gli accertamenti di competenza.

