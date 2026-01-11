Famiglia si perde durante un’escursione con loro due bambini Li salvano i vigili del fuoco

Spread the love

Vaglia, 11 gennaio 2026 – Paura per una famiglia di 4 persone, di cui due bambini, nel pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio. Durante un’escursione sul sentiero Cai 12 nel Comune di Vaglia, il grupetto ha perso l’orientamento e non riusciva più a ritrovare la via di casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, con l’invio dell’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto la zona individuando la famiglia e provvedendo al recupero di due adulti e due bambini. Le persone sono state recuperate e eli-trasportate al distaccamento di Fi-ovest.

