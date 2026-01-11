domenica, Gennaio 11, 2026
Fucecchio | cisterna di GPL si ribalta Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte contro lo sversamento

FUCECCHIO (FIRENZE) – Sono terminate oggi, 11 gennaio 2026, le operazioni di messa in sicurezza della cisterna contenente gas GPL che è finita fuori strada ribaltandosi ieri mattina, 10 gennaio, alle 11 nel comune di Fucecchio sulla strada provinciale SP 111.

Le operazioni svolte dal personale del nucleo NBCR travasi de l’Aquila e di Roma, sono andate avanti tutta la notte con la preparazione del sito e l’allestimento della manovra, per consentire di travasare 2900 litri di gas presente nella cisterna incidentata ad una seconda cisterna.

Sul posto ha garantito la sicurezza la presenza della squadra e di un’autobotte del distaccamento di Empoli e del nucleo NBCR inviato dalla sede centrale. La strada rimane tuttora chiusa alla circolazione domani verrà effettuato il recupero del mezzo pesante da ditta privata.

https://www.firenzepost.it/2026/01/11/fucecchio-cisterna-di-gpl-si-ribalta-vigili-del-fuoco-a-lavoro-tutta-la-notte-contro-lo-sversamento

