Furgoncino con bombole di Gpl finisce in un canale: i soccorsi all’autista

Paura a Viareggio per l’incidente che ha coinvolto un furgoncino adibito al trasporto di bombole di gpl nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14. Il mezzo impazzito è finito infatti su un fianco in un canale. L’autista avrebbe perso il controllo sbandando e poi andando nel corso d’acqua.

Il furgoncino si è ribaltato su un fianco. Sono stati altri automobilisti a dare l’allarme. Immediato l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco di Viareggio. Questi ultimi hanno aiutato il conducente a uscire dal mezzo. Fortunatamente quest’ultimo non ha riportato gravi ferite