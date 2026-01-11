Incendi in Sud Africa: i vigili del fuoco combattono gli incendi che si diffondono nel Capo Occidentale

Spread the love

Stanford e Pearly Seaside, nel Capo Occidentale del Sud Africa, sono in massima allerta mentre i vigili del fuoco combattono diversi incendi. Sabato, le autorità hanno avvertito residenti e turisti di prepararsi all’evacuazione poiché il fumo e i forti venti hanno reso difficili le operazioni di spegnimento.

L’incendio di Stanford, nella regione di Overstrand, ha minacciato le case nella cittadina di Thembelihle. Circa 120 persone sono state trasferite dall’insediamento informale di Die Kop in un luogo sicuro. Un fumo denso aleggiava sulla zona e le autorità locali hanno consigliato alle persone di andarsene prima che le condizioni peggiorassero.Il direttore municipale di Overstrand Dean O’Neill ha esortato i residenti a rimanere vigili e a dare priorità alla sicurezza. “Le strade verranno chiuse per evitare che gli automobilisti rimangano bloccati.

Le condizioni possono cambiare velocemente. È meglio prevenire che curare”, ha detto, come citato dal media sudafricano Occasions Dwell.Jermaine Carelse, portavoce dei servizi antincendio e di soccorso di Città del Capo, ha detto che gli elicotteri stanno aiutando a bombardare le fiamme con acqua.I vigili del fuoco stavano anche monitorando altre aree, tra cui Mossel Bay, dove period stato contenuto un incendio di vegetazione durato tre giorni, e i distretti di Cape Winelands di Franschhoek, Stormsvlei e Worcester.La South African Tourism Providers Affiliation (Satsa) ha affermato che gli incendi sono comuni in questo periodo dell’anno, ma ha avvertito che è necessaria una maggiore vigilanza. Anche i piani di viaggio in alcune regioni sono stati interrotti, con restrizioni temporanee sulle attività all’aperto e sui percorsi che interessano i turisti. Ai visitatori è stato consigliato di seguire gli avvisi di sicurezza ufficiali e di evitare le aree a rischio di incendio.Le squadre locali della SPCA hanno segnalato perdite significative di fauna selvatica, con molti animali trovati morti o ridotti a scheletri dopo non essere riusciti a sfuggire alle fiamme. Anche le riprese di Love Island: All Stars sono state sospese dopo che gli incendi hanno costretto l’evacuazione della villa.

