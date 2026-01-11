Incendio allo stabilimento Stellantis di Pratola Serra

Spread the love

Momenti di apprensione nella serata di sabato 10 gennaio all’interno del perimetro dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, ex sito Fca specializzato nella produzione di motori diesel per i veicoli commerciali. Un principio d’incendio ha infatti interessato una porzione dell’area produttiva, generando fumo e fiamme visibili all’esterno dello stabilimento.

L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando gli addetti interni sono intervenuti attivando immediatamente le procedure di sicurezza previste. Contestualmente, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno provveduto a circoscrivere e domare il rogo nel giro di pochi minuti, evitando così che l’incendio potesse propagarsi ad altri reparti o provocare danni significativi.

