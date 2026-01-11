Incendio boschivo a Condove: fiamme domate grazie all’intervento coordinato dei soccorsi

Spread the love

Oggi, domenica 11 gennaio, intorno alle 7, un incendio boschivo è divampato sulla montagna di Condove, in località Alla Mura, lungo via Conte Verde. Dalla zona boscata si è alzata una colonna di fumo e in pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari antincendiodi Almese, la squadra 91 dei vigili del fuocodi Susa e le AIBdiCondove e di Caprie. Il coordinamento tra le squadre ha permesso di confinare il fronte e mettere in sicurezza l’area.

Grazie a un’azione rapida e coordinata, le fiamme sono state arginate e domate tempestivamente. Le operazioni hanno interessato i tratti di bosco limitrofi per scongiurare eventuali riprese, rese possibili dal fogliame secco e dal vento.

