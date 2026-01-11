Incendio vicino alle piste e ai laghetti di Colbricon

Spread the love

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, i carabinieri in servizio sulle piste, che stanno collaborando per il trasporto con le motoslitte, la Forestale e il soccorso alpino.

Al momento la situazione è sotto controllo ma verrà monitorata durante la notte. Domattina riprenderanno eventuali operazioni di spegnimento con elicottero, che è stato decisivo a controllare le fiamme.

All’origine dell’incendio forse una sigaretta.

