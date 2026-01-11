domenica, Gennaio 11, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio vicino alle piste e ai laghetti di Colbricon

Il Faro
Spread the love

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza, i carabinieri in servizio sulle piste, che stanno collaborando per il trasporto con le motoslitte, la Forestale e il soccorso alpino.

Al momento la situazione è sotto controllo ma verrà monitorata durante la notte. Domattina riprenderanno eventuali operazioni di spegnimento con elicottero, che è stato decisivo a controllare le fiamme.

All’origine dell’incendio forse una sigaretta.

https://www.rainews.it/tgr/trento/articoli/2026/01/incendio-vicino-alle-piste-e-ai-laghetti-di-colbricon–c30eeb02-e12c-4a3b-81d3-64ed3a22ae9f.html

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Incendi in Corea – quattro morti -Tra sono vigili del fuoco e un dipendente pubblico

Il Faro

Emergenza maltempo Toscana. Conclusione prima fase operativa.

Il Faro

Recuperata una coppia di escursionisti di nazionalità olandese

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *