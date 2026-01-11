domenica, Gennaio 11, 2026
Ultimo:
cronaca

Soccorso ad alta quota, recuperato alpinista al Corno alle Scale a 1.900 metri

Il Faro
Soccorso ad alta quota stamane poco dopo le10:00, quando l’elicottero dei Vigili del fuoco del Reparto Volo di Bologna è decollato per un intervento di soccorso tecnico in località Corno alle Scale, Balzi dell’Ora a 1900 metri di quota.

L’allarme è scattato per un alpinista rimasto bloccato in una zona impervia a causa della rottura di un rampone, condizione che gli impediva di proseguire l’ascesa e di rientrare in sicurezza in autonomia.
L’equipaggio dei Vigili del Fuoco, una volta individuato l’uomo, ha proceduto al recupero tramite l’utilizzo del verricello.

L’alpinista, incolume, è stato poi trasportato in una zona sicura.

