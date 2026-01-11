Tre auto in fiamme a Bitonto, i vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Alcune palazzine sono state temporaneamente evacuate

Spread the love

Auto in fiamme nella notte tra sabato e domenica a Bitonto. Alle 3.30 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un vasto incendio che ha coinvolto diverse auto in sosta.

All’arrivo dei vigili tre macchine parcheggiate in una via molto stretta a ridosso del centro della città erano già completamente avvolte dalle fiamme. «La violenza del rogo – spiegano i vigili – ha reso necessario l’impiego di due squadre di Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico e il contenimento delle fiamme».

A scopo precauzionale, «vista l’intensità del calore e il fumo denso che ha interessato le facciate degli edifici limitrofi» si è provveduto all’evacuazione temporanea dei residenti delle palazzine. I lavori di messa in sicurezza si sono protratti fino alle ore 8 circa. Sulle cause che hanno provocato l’incendio sono state avviate le indagini.

